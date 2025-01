Ilgiorno.it - Maurizio Massa, l’artigiano dei presepi: 4mila all’anno, ognuno è un pezzo unico

Brugherio (Monza Brianza) – Quando si avvicinano le festività di Natale sono in tanti a cercarlo, ma lui,, 84 anni, originario di Ferrara, non si è mai fatto trovare impreparato. Se ancora oggi lavora nell’azienda di famiglia, avviata dal padre nel campo tessile e ora all’avanguardia nella produzione di addobbi per vetrine grazie alla tecnologia laser, la seconda passione disono i. Ed è proprio per i suoi gioielli artigianali che organizzazioni di volontariato, parrocchie, frati e suore lo chiamano per mettere in vendita le sue produzioni a fin di bene. I primi pezzi risalgono a circa vent’anni fa, quando ha conosciuto i volontari di Abio Brianza, l’Associazione Bambino in ospedale, che si erano rivolti a lui per la richiesta di tessuti. Ma è stato proprio in quella occasione chelancia l’idea: perché non mettere in vendita dei piccoliper ricavare fondi da destinare proprio ai bambini ricoverati? Detto, fatto.