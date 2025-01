Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2025 in DIRETTA: Daniel Tschofenig, il trionfo dell’outsider! Battuti i compagni Hoerl e Kraft

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo e ai Mondiali di Trondheim per il salto con gli sci. Grazie per averci seguito e buona serata!18.51: La Tournèe va a, Austria con 1194.4 punti, secondo Jan, Austria, con 1193 punti, terzo Stefan, Austria, con 1190.3 punti. Quarto posto per il norvegese Forfang, quinto per lo svizzero Deschwanden, sesto per il tedesco Paschke, settimo per l’austriaco Hayboeck, ottavo per il polacco Wasek, nono per l’austriaco Ortner e decimo per lo sloveno Lanisek18.50: Questa la classifica della gara di:1AUT 308.62Jan AUT 306.53Stefan AUT 303.24 FORFANG Johann Andre NOR 301.75 ORTNER Maximilian AUT 300.06 OESTVOLD Benjamin NOR 298.