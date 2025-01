Nerdpool.it - La seconda stagione di Shogun riceve un importante aggiornamento dopo la vittoria ai Golden Globe

A settembre,di FX aveva portato a casa 18 Primetime Emmy Awards, tra cui Outstanding Lead Actor, Outstanding Lead Actress e Outstanding Drama Series, stabilendo il record per il maggior numero di Emmy vinti da un singolo show in un anno. La gloria dei premi per la serie sembra continuare, dato che questa sera la serie ha portato a casa ancora più statuette, aggiudicandosi quattro, tra cui quello per la Miglior Serie TV – Drammatica. Per il team dietro la serie, le vittorie di stasera sono l’ultimo giro di boa pere, sulla base di questi riconoscimenti, anche il futuro si prospetta roseo. Fortunatamente per i fan della serie è stato anche annunciato unsulladi.Parlando aila grande, i creatori della serie Rachel Kondo e Justin Marks hanno offerto unsullo stato dei prossimi episodi, confermando quando inizierà il prossimo grande passo per la serie.