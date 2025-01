Bergamonews.it - La Comelit piange Gianni Lazzari, Barzasi: “Un vero combattente, pioniere e innovatore”

Clusone. È scomparso nella notte, all’età di 83 anni,, uno dei soci fondatori di. Nel 1956 fondò insieme ad altri quattro amici in un piccolo garage della provincia l’azienda diventata oggi una delle aziende multinazionali più importanti della provincia di Bergamo e ne divenne poi presidente dal 2017 sino al 2020.Energico e vitale,ha dato un contributo rilevante alla crescita aziendale, grazie allo sviluppo negli anni Settanta delle vendite all’estero, in particolare in Francia e in Belgio. Sul finire della decade è responsabile della logistica, produzione, pianificazione e acquisti ed il suo orizzonte si amplia su scala mondiale.Nel 1977sbarca per la prima volta in Giappone, dove riesce a trovare dei validi partner per la realizzazione di semilavorati e per l’approvvigionamento di tubi catodici di una qualità molto elevata.