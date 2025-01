Lanazione.it - La Befana vien di giorno: migliaia nelle piazze per la “vecchietta”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 gennaio 2025 – Tante befane a Firenze, condi persone in piazza per gli eventi organizzati in tutta la città. In piazza della Repubblica dieci streghette si sono calate dall’Arcone: una performance “che ha lasciato a bocca aperta tutti – racconta Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, organizzatrice dell’iniziativa insieme a Comune di Firenze, Acrobatica e JT&T srl – Una bella festa di popolo. La partnership con Conad e con pasticceria Sieni e ci ha consentito di distribuire dolci a tutti i bambini”. Presente anche la sindaca Funaro. PRESSPHOTO Firenze,di Confcommercio in piazza della Repubblica. Con Sara Funaro, Aldo Cursano e Franco Marinoni Giuseppe Cabras/New Press Photoanche nel Quartiere 4 per la prima volta in collaborazione tra il Quartiere e la galleria commerciale Esselunga di via Canova, anticipata dallo spettacolo dei Pupi di Stac e della banda della Misericordia di Malmantile, dopodiché la Misericordia di via del Sansovino ha distribuito le calze.