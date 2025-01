Grafia terremoto | scossa di magnitudo 49 a Zacharo

Thesocialpost.it - Grafia, terremoto: scossa di magnitudo 4,9 a Zacharo

Undi4,9 è stato registrato questa mattina alle 10:47 nei pressi di, una località situata nel sud della Grecia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 16 km dalla città.Laè stata chiaramente percepita in diverse aree circostanti, generando apprensione tra la popolazione. Al momento non si registrano danni significativi a edifici o infrastrutture, né segnalazioni di feriti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche per escludere eventuali criticità.La Grecia è una delle aree più attive dal punto di vista sismico in Europa, trovandosi lungo il margine della placca eurasiatica. Eventi di questa intensità sono frequenti e spesso percepiti dalla popolazione, soprattutto nelle regioni costiere.La protezione civile ha attivato i protocolli di emergenza e i sismologi continuano a monitorare eventuali scosse di assestamento.