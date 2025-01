Lanazione.it - Girava con una spada katana, denunciato nel Pisano

Pontedera (Pisa), 6 gennaio 2025 – Un altro episodio di criminalità si è verificato a Pontedera, in provincia di Pisa, area non nuova a eventi di questi tipo. Un uomo, 35 anni, straniero, è stato visto aggirarsi nelle vie limitrofe al centro cittadino di Pontedera impugnando un fodero al cui interno era inserita unatipo '' della lunghezza di 65 cm. L'uomo, residente in città, è stato intercettato dai carabinieri della Compagnia di Pontedera. Al termine delle operazioni e' statoall'Autorità Giudiziaria e l'arma sottoposta a sequestro. Nel dicembre 2022 un altro uomo venne trovato con unain auto, lunga ben 68 centimetri.