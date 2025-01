Formazioni confermate con il Forest che punta ad arrivare a pari punti con l’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 21:02:00 Breaking news:I Wolves dovranno fare a meno dell’attaccante squalificato Matheus Cunha e lunedì sera accoglieranno il Nottinghama Molineux.Cunha è stato in ottima forma in questa stagione, ma è stato squalificato dopo essersi scontrato con lo staff dell’Ipswich il 14 dicembre.Il Nottinghamè su una serie di cinque vittorie consecutive e una sesta lo vedrebbe salire aconal secondo posto.Quanto in alto possono finire questa stagione?Novità sulla squadra dei LupiJorgen Strand Larsen ha segnato in sei partite di Premier League in questa stagione, ma i Wolves non ne hanno vinta nessuna. Il grande attaccante spera di porre fine a quella corsa mentre guida la linea in assenza di Cunha.Anche Pedro Lima e Tommy Doyle iniziano – un debutto per Lima – mentre Matt Doherty capitana la squadra con Mario Lemina in panchina.