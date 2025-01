Udine20.it - Falò epifanici: tradizione con responsabilità

“Con l’arrivo dell’Epifania il Friuli Venezia Giulia si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e suggestivi della sua: i, riti antichi, carichi di significati simbolici legati al passaggio dell’anno portano con sé le speranze di tutte le comunità del territorio. Foghere, pignarul, panerili, solo per citare alcuni dei moltissimi nomi che declinano i fuochialle diverse latitudini della regione, rappresentano un’occasione di forte coesione e celebrazione del patrimonio culturale locale, tuttavia, per preservare questanel tempo, è essenziale conciliarla con il rispetto per l’ambiente e per la salute collettiva”.Lo ricorda l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, sottolineando che ipossono avere un impatto significativo sulla qualità dell’aria, quando le condizioni atmosferiche favoriscono il ristagno del particolato e delle sostanze inquinanti.