Abruzzo24ore.tv - Esplosione devastante: agriturismo sotto sequestro e titolare in gravi condizioni

Teramo - Sigilli della Procura all’“Il Portico” dopo un’che ha causato ustionia due persone. Il, 61 anni, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Teramo, mentre un collaboratore di 60 anni è stato trasferito al centro grandi ustionati del Sant’Eugenio di Roma. Le vittime hanno subito lesioni al volto e agli arti superiori a causa della violenta fiammata che li ha colpiti in pieno. Sarà l’indagine avviata dalla Procura a determinare le cause precise dell’incidente avvenuto nella cucina della struttura situata nelle campagne di Basciano. Il fascicolo è stato affidato al pm Monia Di Marco, che ha disposto ulteriori accertamenti tecnici. Al momento, resta da chiarire se la deflagrazione sia stata provocata da un guasto del piano cottura o da una fuga di gas accidentale.