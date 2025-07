Riceve un pugno in faccia durante l’allenamento di kick-boxing | 27enne in ospedale

Boltiere. Stava allenandosi come ogni giorno sul ring, da buon professionista, ma un pugno troppo violento lo ha messo ko. Un 27enne della provincia di Milano è stato ricoverato in ospedale in codice rosso nella serata di lunedì 15 luglio, mentre praticava il suo sport all’interno di una palestra di Boltiere. A chiamare i soccorsi sono state le altre persone che erano presenti alla Dynamic Fitness Club in via don Giulio Carminati: il giovane aveva perso i sensi dopo una caduta e, pur riprendendosi, affermava di stare ancora male. Due automediche e un’ambulanza sono intervenute per soccorrere il kick-boxer, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Riceve un pugno in faccia durante l’allenamento di kick-boxing: 27enne in ospedale

