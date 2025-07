Numeri da capogiro. In Italia e nel mondo. Se si pensa che solo la versione di Attilio Corsini (che per primo portò qui il testo, nel 1983) è tuttora in repertorio e conta migliaia e migliaia di repliche. Sempre accompagnate da bauli pieni di risate. Insomma: non si quieta il successo di "Rumori fuori scena" di Michael Frayn. Cambiano le stagioni, le mode, le sensibilità . Ma una commedia scritta bene evidentemente regge l’urto del tempo. E continua a parlare alla contemporaneità . Almeno in parte, dai. Buon per Frayn, giornalista prestato alla drammaturgia. O viceversa. Ragazzo londinese del 1933, molto amato anche per il più recente "Copenaghen" e per l’attività saggistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inossidabile “Rumori fuori scena“. Un mondo (di risate) dietro le quinte