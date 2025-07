Il rettore Cavalieri | Ad Ingegneria servono nuovi spazi ma non possiamo farcela da soli Sogno un’università aperta anche di notte

Bergamo. Gli spazi del rettorato si affacciano direttamente sul giardino della sede UniBg di via Salvecchio. Nei periodi di lezione sono solamente una porta e alcuni gradini a separare l’ufficio del rettore dagli studenti in pausa ai tavolini posizionati nel cortile. È una mattina di metà luglio q uando superiamo i portoni del campus nel cuore di Città Alta, a pochi metri dal duomo. Di studenti non se ne vedono molti, la maggior parte ha già terminato la sessione dedicata agli esami. Fuori dalle aule i pochi rimasti ancora sulle spine rileggono nervosamente i loro appunti, in attesa di essere chiamati per l’ultimo appello della tornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it