Cantieri davanti al Duomo Scatta la nuova viabilità

Il centro storico ‘punteggiato’ di cantieri in un’estate complessa ma che presenterà , con l’autunno, un volto nuovo. Intanto le conseguenze si sentono e il problema è chi non rispetta le regole. Dall’area di fronte al duomo ai giardini di piazza Aldo Moro, fino alla casa del custode dietro al Municipio. I cantieri ci sono e incidono. Intanto da ieri, un’ordinanza del sindaco Simone Saletti ha cambiato la circolazione di fronte al Duomo di Bondeno per i lavori di riqualificazione da 370 mila euro. Dal 16 luglio ci sarà il divieto di transito e sosta temporaneo nell’area antistante. Le ordinanze ci sono ma il senso civico meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

