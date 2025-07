Chiediamo al Governo più agenti per Orio Consiglio comunale compatto sulla sicurezza in aeroporto

Divisi sulle modalitĂ e sulle misure da adottare, uniti nell’intenzione che serve potenziare la sicurezza all’aeroporto di Orio al Serio. Il consiglio comunale di Bergamo si è presentato diviso con due ordini del giorno urgenti presentati e discussi in aula, lunedì 14 luglio, uno della maggioranza (firmato da Lista Carnevali, Pd, Lista Gori, Futura e Bergamo Europea), l’altro della minoranza, presentato da Andrea Pezzotta e firmato dai consiglieri di centrodestra. Il tema della sicurezza scotta ad una settimana dall’incidente che ha visto, lo scorso 8 luglio, un uomo eludere le misure di controllo dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, riuscendo a raggiungere la pista dove ha perso la vita in circostanze drammatiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Chiediamo al Governo piĂą agenti per Orio”, Consiglio comunale compatto sulla sicurezza in aeroporto

Nuova area check-in a Orio con 30 postazioni in più. Il 26 novembre pronta anche quella dei controlli di sicurezza - Orio al Serio. Trenta nuovi banchi di accettazione, di cui 22 in modalità “self drop” per una registrazione in autonomia del bagaglio da parte dei passeggeri, realizzati su poco meno di quattromila metri quadrati di superficie: con l’inaugurazione della nuova area check-in l’espansione verso Est dell’ aeroporto di Orio al Serio fa segnare una delle sue tappe fondamentali, snodo cruciale di un lavoro di ampliamento del valore di 41 milioni di euro che si concluderà alla fine dell’anno.

Sicurezza in aeroporto, Orio adotta un nuovo metodo e fa da apripista in Europa - L’aeroporto di Orio al Serio compie un ulteriore passo avanti in ambito sicurezza, diventando il primo aeroporto europeo ad aderire ufficialmente al programma SeMS ( Security Management System ) dell’ International Air Transport Association ( Iata ).

Orio al Serio, come è stato possibile arrivare sulla pista? Ecco cosa prevedono le misure di sicurezza - Dopo l’incidente costato la vita a un uomo, si riaccendono le domande sui sistemi di controllo all’interno degli aeroporti.

Stava salendo sulla scaletta dell'aereo accanto a quello della tragedia, questo ragazzo, all'aeroporto di Orio al Serio (bergamo). E ha visto "questo signore", che pare non essere né un dipendente né un passeggero, sfuggire allo steward che voleva impedirgli Vai su Facebook

Orio, l’Aula si ricompatta sulla sicurezza: «Servono risposte sugli organici di polizia» - È sulla sicurezza all’aeroporto di Orio al Serio che si è concentrato lunedì 14 luglio il dibattito in Consiglio comunale, a una settimana dal tragico episodio della morte dell’uomo che, dopo essere ... Riporta ecodibergamo.it

Tragedia a Orio, scoppia la polemica sulla sicurezza. - Due ordini del giorno urgenti chiedono chiarimenti. Si legge su bergamo.corriere.it