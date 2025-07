Apre l’ufficio per i servizi giudiziari A Cagli opportunità per i cittadini

"Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini ". E` l’obiettivo dell’ Ufficio di Prossimità che da mercoledì 17 luglio 2025 aprirà i battenti a Cagli presso la sede dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 3 in via G.Lapis. All’inaugurazione, prevista per le ore 12 prenderanno parte: Alessandro Piccini, Presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone, Stefano Aguzzi, assessore Regione Marche con delega a lavoro, urbanistica e ambiente, Francesco Baldelli, assessore Regione Marche con delega a lavori pubblici, infrastrutture, governo del territorio, politiche per la montagna e le aree interne, Egidio de Leone, presidente Facente Funzioni del Tribunale di Urbino e Antonina Iannolo, Coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre l’ufficio per i servizi giudiziari. A Cagli opportunità per i cittadini

