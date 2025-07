La Galleria Fanzago ‘chiude’ di notte | arrivano i cancelli anti-bivacchi

Bergamo. Le porte di vetro non sono ancora arrivate, ma all’ingresso della Galleria Fanzago si può già vedere già la struttura che le sosterrà. La galleria che affaccia su viale Papa Giovanni sarà inaccessibile di notte, dalle 20 alle 8: la misura mira a scongiurare la formazione di bivacchi notturni davanti ai negozi e agli accessi dei condomini. Di giorno questi ‘cancelli’ rimarrano aperti per consentire il passaggio, mentre nelle ore notturne i residenti dovranno utilizzare il portoncino posto a lato. Erano anni che si ipotizzava chiusura serale della galleria: “Abbiamo più volte incontrato i residenti e, recentemente, anche l’amministratore del condominio”, spiega l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni rispondendo ad un’interpellanza scritta della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Ida Tentorio (FdI). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Galleria Fanzago ‘chiude’ di notte: arrivano i cancelli anti-bivacchi

In questa notizia si parla di: galleria - fanzago - notte - cancelli

Assediati dal degrado in galleria Fanzago. A Bergamo l’emergenza senza tetto si è solo spostata - Bergamo – Non si placa la rabbia dei residenti e dei commercianti della galleria Fanzago, a due passi dal centro di Bergamo, per il degrado dell’area a causa della presenza sempre più massiccia di senzatetto e di tossici e spacciatori che stazionano tutto il giorno nella zona e vi dormono la notte.

La Galleria Fanzago ‘chiude’ di notte: arrivano i cancelli anti-bivacchi; Spaccata nella notte in un bar della Galleria Fanzago: vetrina in pezzi e 800 euro rubati.

Clochard in galleria, i residenti: «È privata, mettiamo i cancelli» - Ma la pazienza ha un limite e dopo un mese quel limite è stato abbondantemente oltrepassato. Da bergamo.corriere.it

Galleria Umberto chiusa di notte, arrivano i cancelli d'autore: sarà ... - La firma sui cancelli della Galleria Umberto sarà quella di Roberto Pietrosanti, cui è affidata la direzione artistica della costruzione dei varchi che nei prossimi mesi serviranno di notte a ... Riporta ilmattino.it