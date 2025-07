Banda degli assalti alle aziende | 7 condanne fino a 6 anni e 8 mesi

Sette condanne a pene fino a 6 anni e 8 mesi di reclusione col rito abbreviato e due rinvii a giudizio per la banda di rom accusata di avere commesso decine di furti con spaccata in tutta la Lombardia ai danni di aziende di vario genere per poi rivendere la refurtiva. È il bilancio per i 9 imputati, soprattutto originari dell’Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, chiamati all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per rispondere a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. La sentenza ha accolto le richieste di condanna presentate dalla pm della Procura di Monza Sara Mantovani, che aveva chiesto pene a partire dai 2 anni di reclusione fino alla più pesante di quasi 7 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banda degli assalti alle aziende: 7 condanne fino a 6 anni e 8 mesi

In questa notizia si parla di: banda - aziende - condanne - anni

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe.

Ad Arezzo smantellata banda dedita ai furti ai danni di aziende orafe - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe.

Arezzo, furti in aziende orafe: sgominata banda, arrestate 7 persone - Polizia e carabinieri hanno smantellato una banda criminale dedita ai furti nel settore orafo: sono stati identificati otto cittadini rumeni, non residenti in Italia, ritenuti responsabili di una serie di assalti ad aziende nel corso del 2024 in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo, furti in aziende orafe: sgominata banda, arrestate 7 persone proviene da Firenze Post.

#FOGGIA | Assalti e terrore nelle banche: chieste condanne per la presunta “banda della marmotta” . . #news24city #condanne #marmotta #banda Vai su Facebook

Banda degli assalti alle aziende: 7 condanne fino a 6 anni e 8 mesi; Decine di spaccate e furti: condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende; Licenziato, minaccia gli ex titolari. «Vi mando una banda di serbi».

Banda degli assalti alle aziende: 7 condanne fino a 6 anni e 8 mesi - Sette condanne a pene fino a 6 anni e 8 mesi di reclusione col rito abbreviato e due rinvii a giudizio per la banda di rom accusata di avere commesso decine di furti con spaccata in tutta la Lombardia ... Come scrive ilgiorno.it

Decine di spaccate e furti: condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende - Monza, pene fino a quasi 7 anni di reclusione nei confronti di 7 esponenti del sodalizio criminale sgominato dai carabinieri monzesi nel luglio 2020. Segnala msn.com