Fiscaglia il corso di foto per ragazzi è un successo

Si è concluso il corso di fotografia per ’Ragazzi speciali’ a Fiscaglia. Un’iniziativa rivolta ad otto ragazzi seguiti dall’Ausl che si proponeva il meritorio scopo "di inclusione e creatività – spiega Luigino Baretta, presidente del del Fotoclub Controluce – per far provare a questi ragazzi la bellezza del cogliere l’attimo in un immagine, irripetibile e a volte fantastico". Il corso, che ha preso il via il 9 aprile, è stato tenuto dal fotografo Mauro Icicli e ha offerto ai partecipanti l’opportunitĂ di esprimere la propria creativitĂ attraverso la fotografia, sviluppando nuove abilitĂ e potenziando la loro capacitĂ di comunicazione visiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiscaglia, il corso di foto per ragazzi è un successo

