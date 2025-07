Scuola l’accordo a quattro per obiettivi strategici condivisi

La giunta comunale ha approvato un accordo di programma, della durata triennale, con i quattro istituti di istruzione superiore della città : l'Ipsia 'Corridoni' il 'Bonifazi-Corridoni', i licei 'Leonardo da Vinci' e 'Stella Maris'. Il documento rappresenta uno strumento utile a rafforzare la collaborazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche del territorio, e per individuare obiettivi strategici condivisi, tra cui la promozione di iniziative educative, culturali, formative e di orientamento, rivolte agli studenti e alla comunità territoriale. L'ente locale e l'Istituzione scolastica, nel rispetto delle autonomie, competenze e responsabilità istituzionali, cooperano verso finalità comuni nell'ottica di creare attività e progetti coerenti con gli obiettivi di cittadinanza attiva, stabilendo modalità attuative concrete.

