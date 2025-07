Calcio Il disco orario piace | confermato anche dopo il 2025

Calcio. La sosta a tempo lungo via Papa Giovanni e nel parcheggio della chiesa piace, funziona e con ogni probabilitĂ resterĂ in vigore anche dopo la fine della fase sperimentale prevista per il 31 dicembre. A confermarlo con largo anticipo è il sindaco Marco Gazzaniga, che parla di “riscontri ottimi” sia da parte dei cittadini sia da parte dei commercianti. Il provvedimento, deliberato a inizio anno ed entrato in vigore dal 1° aprile, prevede il disco orario della durata di due ore, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19. Una misura che ha cambiato radicalmente l’utilizzo dei parcheggi sulla principale arteria del paese e nell’area antistante la chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Calcio, Il disco orario piace: confermato anche dopo il 2025

Calcio, Il disco orario piace: confermato anche dopo il 2025.

