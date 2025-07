PS5 Playstation 5 Save Mounter 1.44 | Nuova Versione con Supporto Migliorato!

Se sei un appassionato di modifica dei salvataggi sulla tua¬† PlayStation 5, la nuova versione di¬† Playstation 5 Save Mounter 1.4.4 ¬†potrebbe essere esattamente ci√≤ che stavi aspettando! Questa release introduce importanti miglioramenti, tra cui la possibilit√† di montare i salvataggi¬† senza dover avviare il gioco, risolvendo un problema fastidioso che impediva il corretto mounting in alcuni casi. Novit√† nella Versione 1.4.4. ¬† Patching automatico: Ora √® possibile montare i salvataggi senza avviare il gioco, risolvendo il problema dei salvataggi che fallivano perch√© gi√† montati all‚Äôavvio. ¬† Supporto per pi√Ļ firmware: Fully supported: 3. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [PS5] Playstation 5 Save Mounter 1.4.4: Nuova Versione con Supporto Migliorato!

In questa notizia si parla di: save - mounter - versione - playstation

[Scena PS4/PS5] Rilasciato Playstation 4 Save Mounter v1.3.1-ps5-r3 (v1.3.1-ps5-r4 in pre-release); [Scena PS4] Rilasciato Playstation 4 Save Mounter v1.9 compatibile con il firmware 9.00; [Scena PS4] Rilasciato Orbis Toolbox Alpha Build 1190 ora compatibile anche con il firmware 9.00.

