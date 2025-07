Trilogia d’Autunno i biglietti

Si rinnova il dialogo fra la raffinata regia di Pier Luigi Pizzi e la sapienza musicale di Accademia Bizantina e Ottavio Dantone per la Trilogia d’Autunno, dal 12 al 16 novembre: se nel 2024 hanno affrontato insieme Monteverdi e Purcell, quest’anno Händel è protagonista assoluto con due nuovi allestimenti dei suoi Orlando (12, 14 novembre) e Alcina (13, 15 novembre), a cui si aggiunge l’esecuzione del Messiah (domenica 16), in questo caso con Dantone alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” preparato da Lorenzo Donati. Con questo trittico intitolato ’L’invisibil fa vedere Amore’ continua anche il percorso del Teatro Alighieri alla scoperta e riscoperta del repertorio lirico del Seicento e primo Settecento – cosiddetto “ barocco ” – con interpreti d’eccellenza e importanti firme registiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trilogia d’Autunno, i biglietti

La Trilogia d'Autunno 2025 è dedicata a Händel: al via le prevendite

