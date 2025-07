Morrissey e Andrea Bocelli

Due location meravigliose fuori Milano, due concerti da ascoltare in religioso silenzio: il 23 luglio Morrissey protagonista all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera; il 20 agosto Andrea Bocelli a Villa d’Este (Cernobbio) farĂ sentire al centro del mondo il pubblico quando settembre sarĂ ormai dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morrissey e Andrea Bocelli

