anticipazioni sulla sesta stagione di Mare Fuori: il destino di Tommaso. La produzione della sesta stagione di Mare Fuori è ufficialmente iniziata, con l’atteso debutto previsto su Rai Due e in anteprima su RaiPlay tra febbraio e marzo 2026. La nuova serie si presenta con numerosi cambiamenti nel cast e nella regia, mantenendo alta l’attenzione dei fan. In questo contesto, uno degli aspetti piĂą discussi riguarda le sorti del personaggio di Tommaso, interpretato da Manuele Velo, coinvolto in un episodio cruciale che potrebbe cambiare per sempre il suo percorso narrativo. cambiamenti nel cast e nella regia della nuova stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mare fuori 6: tommaso è vivo? scopri gli indizi

Ancora fermi al finale shock della quinta stagione. Ma in Mare Fuori 6 Tommaso ci sarà ! Abbiamo incontrato in esclusiva l'attore Manuele Velo che tornerà proprio in questi giorni sul set della sesta stagione #MareFuori #MareFuori6 #RosaRicci #ManueleV

