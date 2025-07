Nell’aula magna i partecipanti al progetto Ginkgo Rubicone hanno visitato i locali dell’ Accademia dei Filopatridi di Savignano ascoltando la storia del grande sodalizio culturale raccontata dal presidente Edoardo Maurizio Turci. Il progetto al suo terzo anno di attività si conferma come una risposta innovativa ed efficace per i cittadini dell’ Unione dei Comuni Rubicone Mare che si trovano a ricostruire la loro vita dopo un evento traumatico: ictus, traumi cranici, emorragie. La cooperativa Cils e l’associazione ACeA promuovono azioni di affiancamento e supporto alle persone con disabilità acquisita e ai loro familiari, finalizzate a una migliore qualità di vita, offrendo varie opportunità , fra le quali la conoscenza delle ricchezze del territorio come l’Accademia dei Filopatridi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto Ginkgo, tappa all’Accademia dei Filopatridi