Treviglio. Sul municipio trevigliese batte bandiera tedesca. E no, non è un miraggio. Il vessillo giallo rosso e nero è stato posizionato sulla balconata del municipio in contrapposizione a quello italiano. Il motivo? La visita del sindaco di Lauingen, Katja Müller, città bavarese sede di uno degli stabilimenti del gruppo Sdf, multinazionale delle macchine agricole presente anche a Treviglio. L’occasione ha rappresentato un momento di incontro e scambio culturale tra le due realtà , unite dal legame industriale e dal patto di amicizia rinnovato tra i due Comuni. Il sindaco Müller, accompagnata da una collaboratrice, dal dottor Alessandro Sapio (Coo di Sdf Deutschland GmbH) e dal dottor Paolo Ghislandi (Corporate Communication & External Relations Group Director di SDF), è stata accolta in municipio dal sindaco di Treviglio Juri Imeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bandiera tedesca sul municipio di Treviglio per la visita del sindaco di Lauingen