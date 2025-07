Smantellata la gang di hacker Dati bloccati poi le estorsioni Arrestato il leader in Romania

di Marianna Vazzana MILANO Gli attacchi informatici avevano messo ko professionisti, società e onlus lombarde paralizzando le loro attività. Per riavere i propri dati e ricominciare a lavorare, le vittime avrebbero dovuto pagare ai cybercriminali un pesante riscatto in criptovaluta. Da qui le denunce, sfociate nell’ indagine della polizia di Stato che insieme ai colleghi di Francia e Romania ha smantellato “ Diskstation “, una gang di hacker romeni, arrestandone il leader: un uomo di 44 anni. La banda era specializzata in attacchi ransomware, sofware creati proprio con lo scopo di danneggiare o compromettere sistemi informatici, per estorcere denaro o altro ai malcapitati presi di mira. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smantellata la gang di hacker. Dati bloccati, poi le estorsioni. Arrestato il leader in Romania

