Un passo in piĂą nel percorso di candidatura di Forlì a Capitale italiana della Cultura 2028, promosso insieme al Comune di Cesena: giovedì e venerdì scorsi, negli spazi della biblioteca Aurelio Saffi a palazzo Romagnoli, si sono tenuti i tavoli partecipati di progettazione. Il bando, infatti, individua la candidatura come occasione per riflettere sul ruolo della cultura nella coesione sociale e nel rilancio urbano. E i progetti inseriti nel dossier (da inviare entro il 25 settembre), si svilupperanno a partire dall’ascolto delle realtĂ attive sul territorio, capaci di far emergere punti di forza e criticitĂ del sistema locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura "Idee per il dossier"

