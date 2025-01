Ilrestodelcarlino.it - Controesodo in A14. Maxi tamponamento, tre feriti e traffico in tilt

Tre persone sono rimaste ferite nelfra sette auto accaduto intorno alle 15,15 sulla carreggiata nord dell’autostrada A 14, all’interno della galleria Croce a sud di San Benedetto. A seguito del forte rallentamento della viabilità si è formata una coda di circa 6 chilometri. La polizia autostradale ha suggerito l’uscita al casello di Val Vibrata con rientro in autostrada al casello di Grottammare. Il, lentamente, è andato avanti sulla corsia di destra che è stata poi chiusa per consentire la rimozione dei mezzi, tutti incolonnati su quella di sorpasso. Terminata la messa in sicurezza della carreggiata, intorno alle 16,30, la strada è stata riaperta. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale di Porto San Giorgio e il personale della Direzione settimo tronco di Autostrade per l’Italia.