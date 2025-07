Nuovi Galaxy Watch 8 Samsung porta l’IA al polso

Samsung svela i nuovi Galaxy Watch 8, un concentrato di stile e tecnologia al polso. Design raffinato, funzionalità avanzate per il benessere e l’integrazione di Gemini rendono questa serie irresistibile. Migliorata l’esperienza su Android, mentre i possessori di iPhone dovranno attendere ancora per un supporto ufficiale. Preparati a vivere un’esperienza smart senza precedenti: il futuro dell’orologeria è già qui.

Samsung presenta la sua nuova linea di orologi smart. Design rivisto, funzioni per monitorare il benessere potenziate e Gemini integrato al polso. Migliorata l'esperienza su Android, ancora niente supporto per iOS.

