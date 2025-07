Affari Tuoi nel mirino di Pier Silvio Berlusconi | Vicino al gioco d' azzardo nella fascia di massimo ascolto

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha puntato i riflettori su Affari Tuoi, il celebre game show di Rai1. Se da un lato critica alcune dinamiche del programma, dall’altro non può negare i sorprendenti ascolti conquistati da Stefano De Martino. Una posizione che evidenzia l’importanza strategica del settore dell’intrattenimento e le sfide di un mercato sempre più competitivo. Ma cosa riserverà il futuro di questo affascinante universo televisivo?

Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha criticato il game show Affari Tuoi ma ha anche elogiato i risultati ottenuti in termini di ascolti da Stefano De Martino. Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 20252026, Pier Silvio Berlusconi non ha potuto evitare di commentare il fenomeno televisivo dell'anno: Affari Tuoi. Il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha letteralmente dominato la fascia dell'access prime time, battendo costantemente la storica Striscia la Notizia, che tornerĂ in onda soltanto a novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it