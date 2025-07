Fiumicino incendio in via delle Arti | strada chiusa

Un incendio scoppiato in via delle Arti, a Fiumicino, ha causato la chiusura temporanea della strada e messo in allerta le autorità locali. Le fiamme, originate dalla zona romana di fronte alla sede SDA, si stavano espandendo rapidamente verso il territorio comunale. Grazie all’intervento rapido di forze specializzate, il fronte dell’incendio è stato contenuto. La situazione è sotto controllo, ma si consiglia di evitare l’area fino a nuovo avviso.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – Incendio in via delle Arti, in zona parco Leonardo, al confine tra il Comune di Roma e il territorio di Fiumicino, di fronte alla sede SDA. Le fiamme, originate dal versante romano, si stavano rapidamente propagando verso il territorio comunale. L’intervento della Polizia Locale di Fiumicino, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ha limitato finora il fronte del fuoco, e stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. E’ stata t emporaneamente chiusa al traffico via delle Arti nel tratto compreso tra la rotatoria che consente l’immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

