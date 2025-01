Ilrestodelcarlino.it - Bol On Ice 2025, le stelle dei pattini danzano sul ghiaccio tra sport e magia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 gennaio– “Un connubio tra emozione, sensazione e tecnica”, per i campioni europei Marco Fabbri e Charlene Guignard; “energia, trao e suscitare interesse per avvicinare sempre più persone al mio mondo”, per la stella, fuoriclasse per eccellenza, Ilia Malinin (foto). E “stupore e felicità, sempre con il sorriso nonostante le difficoltà” per Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, campioni europei nella specialità di coppia. Messaggi forti trapelano dalle esibizioni, artistiche eive, di Bol On Ice, che incanta l’Unipol Arena e il pubblico - sold out - nella serata che raduna le eccellenze del pattinaggio artistico sulin un’atmosfera magica e teatrale. Le luci si abbassano e la pista diventa il palcoscenico delleitaliane e internazionali, che in singolo o in coppia, danno vita a diversi repertori che mettono in luce tecnica, perfezione e movimento.