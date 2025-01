Sport.quotidiano.net - Basket, Perkovic resta all’Unieuro

Forlì, 6 gennaio 2025 – Tonicontinuerà a vestire la maglia della Pallacanestro 2.015 fino al termine della stagione. La giornata dell’Epifania era lo ‘spartiacque’ per il destino dell’esterno croato, dal momento che, nelle ore successive al match contro Rieti, sarebbe scaduto l’accordo con la società di viale Corridoni. Il club biancorosso ha però rinnovato la propria fiducia al giocatore ed esteso dunque l’accordo sino al 30 giugno prossimo. Una scelta che si è resa inevitabile, anche in considerazione delle incognite sul rientro di Shawn Dawson ed il periodo nero che sta attraversando Demonte Harper. Sbarcato a Forlì a inizio novembre,è reduce dalla sua miglior pzione in maglia Unieuro (26 punti segnati contro la Real Sebastiani), eguagliando lo stesso score centrato quasi due mesi fa contro Orzinuovi.