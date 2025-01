Ilgiorno.it - Riserve idriche in drastico calo. Già un terzo in meno in Lombardia: "Pesa soprattutto l’assenza di neve"

Il 2025 si apre con undiinrispetto alla media.di, che tocca punte del -88% e del -77% rispettivamente sui monti bergamaschi e bresciani. L’ultimo bollettino pubblicato da Arpail 2 gennaio evidenzia come, in tutta la, la quota di- data dalla somma di manto nevoso, invasi e laghi - sia del 36,8% inrispetto alle media del periodo 2006-2020. Il trend a fine dicembre è, per altro, al ribasso rispetto alle settimane precedenti. Rispetto alla media, si fa notarela carenza del manto nevoso, -69,7%. Un po’ meglio gli invasi (+0,6%), mentre i laghi hanno il 14,1% did’acqua in. Entrando nel dettaglio dei vari bacini idrografici, i dati peggiori arrivano dal Brembo (-68,9% dirispetto alla media, con l’89,3% indi manto nevoso), Serio (-57,8% di, -87,9% di, - 3,9% negli invasi), bacino (-53,3% ditotali, -77,3% di manto nevoso, -53,2% nell’Iseo).