Pescia dice addio a Massimo Giuntini, pilastro del volontariato

(Pistoia), 5 gennaio 2025 – Il mondo delpiange. Dopo aver lottato per cinque anni contro la malattia, ieri, alle 8, il grande cuore disi è fermato, a meno di due settimane dal suo 58esimo compleanno.tino di nascita, da anni, da quando si era unito in matrimonio con Roberta Battaglini, si era trasferito a San Quirico, dove ben presto era entrato nella Pro Loco, contribuendo alla realizzazione di tante importanti iniziative. Da anni era impiegato nelle aziende di raccolta dei rifiuti; era molto attento alle problematiche ambientali, per le quali si spendeva ben al di là di quello che gli chiedeva l’impegno professionale. Dal padre Ferruccio, partigiano combattente classe 1926, scomparso a 51 anni, aveva ereditato la passione per la politica e per l’attenzione al sociale, che lo avevano spinto ad avvicinarsi a Rifondazione Comunista e all’Associazione Nazionale Partigiani Italiani.