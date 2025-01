Oasport.it - Pallamano, l’Italia chiude la Yellow Cup battendo il Kosovo. Ora i Mondiali

La terza e ultima partita dellaCup 2025 delsi è ufficialmente conclusa. Dopo la vittoria con la Svizzera e il ko contro i Paesi Bassi, gli azzurri di Riccardo Trillini hanno affrontato ilottenendo una vittoria per 28-25. A Winterthur la partita vive di estremo equilibrio nelle sue prime battute., con tante rotazioni e Colleluori fra i pali, si affida alla verve di Helmeon per colpire la difesa rivale. Ilperò tiene botta rispondendo con fisicità e un gioco che porta più volte Drilon Tahirukaj e soci a segnare. Si arriva in un amen al 20? con il punteggio sul 9-9, con una penalità a testa, ma uno stallo pressoché perfetto. Gli ultimi 10 minuti si aprono con la rete del, che va in vantaggio sul 9-10, e i 2 minuti di espulsione segnalati a Marrochi.