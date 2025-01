Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game 2, perché il Poliziotto Jun-ho non svela che Frontman è suo fratello?

ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler sul finale della seconda stagione di.La seconda stagione della serie ha portato avanti le complesse relazioni tra i personaggi, rivelando nuovi dettagli sulla dinamica tra Gi-hun e il detective Jun-ho. In particolare, il ritorno di Jun-ho, sopravvissuto al colpo di pistola e alla caduta dalla scogliera nella prima stagione, ha introdotto un elemento di tensione legato al Front Man, Hwang In-ho,maggiore di Jun-ho. La decisione di Jun-ho di nascondere a Gi-hun la vera identità del Front Man crea un conflitto centrale per il futuro della serie.IlJun-ho Protegge ilper Affrontarlo da Soloclass="wp-block-heading">Nonostante il tradimento di In-ho, che gli ha sparato e lo ha lasciato per morto nella prima stagione, Jun-ho continua a nutrire speranza per suo