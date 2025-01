Pianetamilan.it - Milan, Marcolin: “Conceicao può aprire un ciclo. Un segnale e una mossa che…”

Leggi su Pianetamilan.it

Dario, ex giocatore della Lazio ora opinionista e commentare, ha parlato del derby di Supercoppa italiana tra Inter e. Un duello anche tra Simone Inzaghi e Sergio. Il parere dell'ex giocatore a 'La Gazzetta dello Sport'. «Quello di Riad sarà solo il primo di tanti derby tra Inzaghi e. Perché Sergio è un allenatore pratico, che non fa rivoluzioni e non è divisivo, uno di quelli che possonoun, lo abbiamo visto al Porto. E Simone è. Simone, un vincente che il suoall’Inter lo ha già aperto da un po’. Partiamo dalla trama: appassionante, apertissima, sarà una partita equilibrata. Il titolo potrebbe essere “Un affare di famiglia”, perché calcisticamente parlando Simone e Sergio sono figli dello stesso padre. Da Eriksson Inzaghi ha ereditato la gestione del gruppo: grandi campioni, tutti partecipi.