Inter-news.it - Lautaro Martinez: «L’Inter gioca per vincere. Contro il Milan la prima chance!»

Leggi su Inter-news.it

Oltre ad aver presentato Inter-in conferenza stampa,ha espresso un ulteriore commento sulla finale di Supercoppa Italiana che si svolgerà domani.IL VALORE DEL DERBY –, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, è intervenuto su Radio TV Serie A per raccontare le sue sensazioni sul derby: «Mi viene in mente una partita importante e bellissima che abbiamo fatto, ma ogni derby è diverso e speciale, succede sempre qualcosa di diverso. Noi adesso dobbiamo recuperare energie e preparare bene la gara, perché è una finale che siin una maniera diversa. Dovremo fare le cose beneuna squadra forte come ilper portare a casa una coppa che tutti vogliamo».RESTARE CONCENTRATI –prosegue a un giorno da Inter-: «Sentiamo questa gara tantissimo.