Serieanews.com - Juve, addio Vlahovic: scambio con un top assoluto, la mossa a sorpresa di Giuntoli

Leggi su Serieanews.com

, Dusanin partenza:pronto ad unocon un topLantus sta affrontando un periodo di incertezze sul piano fisico e tecnico, ma anche finanziario. L’ultimo capitolo di questa storia riguarda l’infortunio di Milik, che ha riacceso l’urgenza di trovare un centravanti per colmare il vuoto lasciato dall’attaccante polacco.con un top, ladi– SerieanewsQuesto episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove lantus, dopo un’estate focalizzata soprattutto sulla difesa, si ritrova ora a dover pensare con urgenza al reparto offensivo. L’idea di acquistare un attaccante non è nuova, ma ora, alla luce degli imprevisti, diventa una priorità.Un’altra questione spinosa riguarda Dusan, il bomber serbo che, nonostante il suo potenziale, non sta vivendo un momento di serenità con il club.