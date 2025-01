Ilfattoquotidiano.it - Il doppio schiaffo di Meloni a Tajani sul caso di Cecilia Sala: gli sfila il dossier e vola negli Stati Uniti “senza informarlo”

Il viaggio a sorpresa di Giorgiaa Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump rischia di aprire una nuova crepa all’interno del governo italiano. E a stringere i pugni, questa volta, è colui che per la presidente del Consiglio si è speso nei palazzi dell’Unione europea: il ministro degli Esteri, Antonio. Secondo quanto scritto da La Stampa, la missione oltreoceano della presidente del Consiglio è avvenuta in gran segreto, tanto che nemmeno il titolare della Farnesina è stato informato. Se questo non fosse già sufficiente, ciò che rende il fatto ancor più doloroso è che dall’altra parte, quella che fa capo a Trump e Elon Musk, la visita non è stata invece trattata come un segreto da custodire, tanto che su X il referente in Italia per il Ceo di Tesla, Andrea Stroppa, per ore ha lanciato messaggi coi quali lasciava intendere di essere perfettamente a conoscenza della visita imminente.