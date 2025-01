Thesocialpost.it - Giubileo 2025, oggi apre l’ultima porta: la Porta Santa di San Paolo Fuori le Mura

SanleLadi Sanleverrà aperta domenica 5 gennaio. Saràdelle quattro basiliche papali di Roma a celebrare questo rito durante il, avviato il 24 dicembre con l’apertura delladi San Pietro da parte di Papa Francesco. Dopo San Pietro, il Pontefice ha simbolicamente aperto unanel carcere di Rebibbia, seguito dalle cerimonie aMaria Maggiore e San Giovanni in Laterano.L’apertura delladi Sanle, situata in piazzale San, inizierà alle ore 10 e sarà presieduta dal cardinale James Michael Harvey, su incarico di Papa Francesco. L’evento è gratuito, con accesso fino a esaurimento posti. La basilica, che ospita ille in bronzo dorato benedetto durante ildel 2000, è aperta ogni giorno dalle 7.