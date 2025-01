Biccy.it - Ex gieffina fermata dalla Polizia: “Arrestata e denunciata”

Poche ore fa una nota exè stataa Roma e successivamente portata in questura e poi anche. Daniela Martani stamani si trovava davanti alla basilica di San Paolo fuori le Mura dove è stata aperta la quinta Porta Santa del Giubileo 2025 ed era lì per manifestare contro le corride. L’exaveva un cartello con su scritto: “Chiudete la porta alla corrida“. Daniela supportataPeta è scesa in strada per sollecitare il Papa a pronunciarsi contro questo crudele sport sanguinario. Proprio durante la sua dimostrazione, la Martani è statada degli agenti, che l’hanno accompagnata al commissariato Tor Carbone per essere identificata eDigos per manifestazione non autorizzata.Daniela poco fa su Instagram ha detto: “Eccomi qui con la responsabile delle dimostrazioni in Europa di Peta.