Ciclocross Mattia Agostinacchio protagonista di una settimana da incorniciare E rilancia | Non sono al 100%

Diciassette anni, un futuro tutto da scrivere e un presente di livello assoluto. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2025 diè destinato ad essere speciale, dopo un anno impreziosito dal trionfo agli Europei Juniores e la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di categoria a Zonhoven in Belgio. IlU19 si gode l’exploit dell’azzurrino,in questacon un doppio podio: venerdì ha vinto il Trofee Koksijde dicompreso nel circuito Challenge X2O, mentre sabato si è piazzato al secondo posto nella prova Superprestige di Gullegem.IL SECONDO POSTO A GULLEGEMIl modo migliore per aprire il 2025, anche se lui non si sente ancora al top: “Credo che illo raggiungerò dopo i Campionati italiani”, ha detto dopo il secondo posto di Gullegem.