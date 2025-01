Lanazione.it - Calze, musica e tanta gioia per gli ospiti della Rsa

Leggi su Lanazione.it

La tradizionale festa dell’Epifania ha portato un momento di calore e allegria agliResidenza Sanitaria Assistenziale Sereni Orizzonti di Barga, città rinomata per i suoi storici festeggiamenti legati alla Befana. Due volontari del paese, vestiti rispettivamente nei panniBefana e del suo fedele compagno Befanotto, hanno fatto visita agli anziani residenti, regalando loro un pomeriggio di festa e spensieratezza. L’iniziativa, che si inserisce nel solcoricca tradizione barghigiana legata all’Epifania, ha visto i due personaggi distribuire doni nelle tradizionali, mantenendo vivo un rituale che per molti deglirappresenta un ponte emotivo con i ricordi più cari dell’infanzia. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, le notefisarmonica del volontario Giuliano hanno accompagnato l’evento, trasformando il pomeriggio in un momento di festa collettiva.