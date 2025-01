Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Prima offerta per Okoro: ecco la risposta del Venezia

Il, come noto, è da tempo interessato ad Alvin, calciatore del, per cui avrebbe presentato una. A riferirlo è stato Nicolò Schira, esperto di, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto si apprende, infatti, i rossoneri avrebbero fatto unaproposta di prestito con opzione di riscatto. I lagunari, però, l'avrebbero rifiutata. Questo perché la richiesta sarebbe di 1,5 milioni di euro subito. In caso di prestito questo dovrebbe essere oneroso, a 200 000/300 000 euro, con il successivo obbligo di acquisto fissato a 1,2/1,3 milioni di euro. Da capire se il Diavolo insisterà o meno. Intanto nella prossima settimana è previsto un incontro con la Juventus, altro club interessato fortemente ad Alvin. Il, in ogni caso, ha messo le carte in tavola per la cessione del suo talento.