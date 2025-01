Beppe Grillo sfida Papa Francesco sui migranti | Altro che accogliere tutti lui apriva la Porta Santa e lì moriva di freddo una senzatetto

Leggi su Open.online

Sarà davvero la rivincita degli ultimi, come vorrebbe, il Giubileo che si è appena aperto? Le premesse appaiono tutt’che incoraggianti, polemizza oggi un critico inusuale:. L’ormai ex Garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo blog una riflessione che pare una ditata in un occhio al Pontefice. «Il 24 dicembre 2024, mentre silain via della Conciliazione a Roma, una donna anziana senza fissa dimora è stata trovata priva di vita alle 3:30, al civico 14 di via della Conciliazione, nelle vicinanze della Basilica di San Pietro», ri. Una notizia utile a suo dire a rire l’attenzione sul dramma dei, «trascurati e dimenticati, anche nella morte». Per ile per altre cause comunque legate alla loro emarginazione ne muoiono in Italia 30 al mese, secondo i dati della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora.