Liberoquotidiano.it - Befana alla Casa Famiglia del Santuario del Divino Amore con Claudia Conte e ANPS Associazione Nazionale Polizia di Stato

In occasione della Festa dell'Epifania il giorno 6 gennaio alle ore 16.00, presso ildella Madonna dela Roma, un momento speciale di gioia, speranza e solidarietà dedicato ai bambini dellaMater Divini Amoris. La giornalista, recentemente nominata Ambasciatrice di Pace, ha dedicato tutto il periodo delle festività natalizie ai più bisognosi, anziani, malati, donne in difficoltà e bambini. Per la Festa dell'Epifania ha deciso di far visita ai piccoli ospiti dellaMater Divini Amoris insieme ai tanti volontari dell'delladi Stato O.D.V. che ogni giorno con grande professionalità prestano servizio al. Un bel momento di gioia vissuto da tutti i bambini che hanno trovato tante calze piene di dolci, caramelle e giocattoli portati dai volontari dell'con il coordinatore di Roma Carlo De Rosa e Salvo Delle Rose, Responsabile della sicurezza nel